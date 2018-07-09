СМИ: Пассажир погиб, катаясь на перилах в метро

В московском метро погиб пассажир, который решил прокатиться по перилам. Инцидент произошел еще в конце июня, сообщает « Комсомольская правда ».

По данным издания, на станции «Бульвар Дмитрий Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии молодой человек решил скатиться по стальным перилам лестницы. Когда он сел, то потерял равновесие и упал назад.

Мужчина ударился головой о бетонный пол платформы. Он скончался.

В издании подчеркнули, что подробности случившегося в полиции не уточнили, однако отметили, что смерть молодого человека носит некриминальный характер.

Напомним, в апреле этого года полицейский спас мужчину, который упал на рельсы в московском метро. Сотрудник правопорядка спрыгнул на пути и поднял упавшего на платформу.

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