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СМИ: Пассажир погиб, катаясь на перилах в метро
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СМИ: Пассажир погиб, катаясь на перилах в метро 

Мир24 19 часов назад
В московском метро погиб пассажир, который решил прокатиться по перилам. Инцидент произошел еще в конце июня, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, на станции «Бульвар Дмитрий Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии молодой человек решил скатиться по стальным перилам лестницы. Когда он сел, то потерял равновесие и упал назад.
Мужчина ударился головой о бетонный пол платформы. Он скончался.
В издании подчеркнули, что подробности случившегося в полиции не уточнили, однако отметили, что смерть молодого человека носит некриминальный характер.
Напомним, в апреле этого года полицейский спас мужчину, который упал на рельсы в московском метро. Сотрудник правопорядка спрыгнул на пути и поднял упавшего на платформу.
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