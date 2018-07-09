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Тормозить поздно? На каком расстоянии радары фиксируют скорость автомобиля
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Тормозить поздно? На каком расстоянии радары фиксируют скорость автомобиля 

Wroom.ru 19 часов назад
Фото: Wroom.ru
"Гаишники" с ручными радарами остались в прошлом. Мы давно привыкли к неприметным комплексам фиксации нарушений, скромно стоящим на обочинах или размещённым на мачтах над дорогой. А на каком расстоянии полицейские камеры «ловят» автомобиль, и стоит ли бить по тормозам, увидев впереди треногу или услышав писк радар-детектора?
Бить по тормозам, конечно, не нужно, чтобы не потерять контроль над машиной и не пугать едущих сзади водителей. В большинстве случаев у внимательного водителя будет достаточно времени, чтобы спокойно и без паники скинуть скорость перед камерой. Естественно, речь идёт о тех, кто лишь немного превысил лимит, а не «летит» на космической скорости, подвергая опасности себя и других.
Большая часть измерителей скорости на российских дорогах сейчас — это устройства радиолокационного типа. Они «бьют» в автомобиль зондирующим импульсом, принимают отражённый сигнал и на основании полученных данных вычисляют скорость движения. А дальнобойность радаров зависит от особенностей конструкции и мощности излучения.
Распространённые комплексы «Крис» и «Арена» (это могут быть как переносные камеры на штативах, так и стационарные устройства) фиксируют скорость автомобиля на расстоянии не более 100 метров. То есть при 90 км/ч на спидометре замер скорости происходит за 3–4 секунды до момента проезда мимо радара.
Менее популярные устройства «Кордон» и «Кречет», встречающиеся только в нескольких регионах, имеют чуть большую дальнобойность — до 150 метров. Но это, опять же, предельное расстояние, обычно радары подпускают автомобиль ближе.
Радиолокационные комплексы в целом неплохо определяются современными радар-детекторами — на расстоянии до полутора километров по прямой, задолго до места фиксации скорости. Но радар может стоять за поворотом или препятствием и бить в спину автомобильному потоку — в этом случае не каждый радар-детектор своевременно предупредит водителя.
На дорогах Москвы, Московской области и некоторых крупных городов встречаются комплексы «Стрелка», «невидимые» для многих радар-детекторов из-за сложной структуры сигнала радара. «Стрелка» размещается стационарно на мачтах или в стоящих на обочинах фургонах, а дальнобойность этого типа устройства — до 250 метров.
Ещё один «крепкий орешек» для радар-детекторов — измеритель скорости ЛИСД-2Ф, использующий не радиоволны, а лазерное излучение. Он фиксирует скорость на расстоянии до 250 метров. Устройства ЛИСД-2Ф сейчас используются только в Краснодарском крае и других южных регионах России.
Но это ещё цветочки. Уже началось внедрение новых комплексов «Автодория», измеряющих скорость автомобиля по времени прохождения между двумя камерами на контрольном участке дороги — тормозить перед самой камерой в этом случае бессмысленно. Появляются на дорогах комплексы, фиксирующие не только скорость, но нарушение рядности движения, выезд на обочину, остановку в запрещённом месте и так далее. Совсем скоро начнётся установка камер, определяющих, есть ли у водителя полис ОСАГО… Скучать автомобилистам не придётся.
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