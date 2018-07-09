Из района Марьино убрали брошенный автомобиль

Из района Марьино убрали брошенный автомобиль, который находился возле дома 41, корпус 1 на Белореченской улице. Работы по перемещению машины прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино города Москвы Вадим Чернышов

«Указанный автомобиль перемещен силами владельца», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.

Портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 разделах. (еп)