Приставы заставили водителя заплатить полмиллиона рублей за ДТП, где пострадала школьница

ДТП произошло в Заводоуковске

Тюменские судебные приставы взыскали полмиллиона рублей с водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе. В материалах дела сказано, что девочка собиралась перейти дорогу у автобусной остановке по «зебре», но оказавшись на проезжей части на нее наехал автомобиль. Мужчина, который находился в тот момент за рулем, хотел обогнать впереди стоявшие машины и не заметил юного пешехода. В результате ДТП пострадавшую девочку увезли на скорой. А уже в больнице у нее диагностировали травмы, благодаря которым теперь ей нельзя заниматься спортом.

— В результате аварии школьнице был причинен тяжкий вред здоровью. Длительное время девочка лежала в больнице. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение взыскать компенсацию морального вреда в пользу матери ребенка, а виновник ДТП стал фигурантом уголовного дела. Судебный пристав обратил взыскание на деньги должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. А после установления места работы на машиностроительном заводе постановление об удержании долга из зарплаты было направлено работодателю.

Кроме этого, судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ до полного погашения компенсации морального вреда, — сообщается на сайте ведомстве.

Все эти меры сработали и мужчина все-таки нашел деньги на погашение долга.

В этом году, по информации судебных приставов, в Тюменской области ограничение на выезд за пределы страны получили более 64 тысяч человек. Они из-за накопившихся долгов теперь могут остаться без отпуска. Но самая большая задолженность зафиксирована у жителя Тюмени, который взял кредит 200 миллионов рублей.