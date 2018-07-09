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Приставы заставили водителя заплатить полмиллиона рублей за ДТП, где пострадала школьница
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Приставы заставили водителя заплатить полмиллиона рублей за ДТП, где пострадала школьница 

72.ru 19 часов назад
Фото: 72.ru
ДТП произошло в Заводоуковске
Тюменские судебные приставы взыскали полмиллиона рублей с водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе. В материалах дела сказано, что девочка собиралась перейти дорогу у автобусной остановке по «зебре», но оказавшись на проезжей части на нее наехал автомобиль. Мужчина, который находился в тот момент за рулем, хотел обогнать впереди стоявшие машины и не заметил юного пешехода. В результате ДТП пострадавшую девочку увезли на скорой. А уже в больнице у нее диагностировали травмы, благодаря которым теперь ей нельзя заниматься спортом.
— В результате аварии школьнице был причинен тяжкий вред здоровью. Длительное время девочка лежала в больнице. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение взыскать компенсацию морального вреда в пользу матери ребенка, а виновник ДТП стал фигурантом уголовного дела. Судебный пристав обратил взыскание на деньги должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. А после установления места работы на машиностроительном заводе постановление об удержании долга из зарплаты было направлено работодателю.
Кроме этого, судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ до полного погашения компенсации морального вреда, — сообщается на сайте ведомстве.
Все эти меры сработали и мужчина все-таки нашел деньги на погашение долга.
В этом году, по информации судебных приставов, в Тюменской области ограничение на выезд за пределы страны получили более 64 тысяч человек. Они из-за накопившихся долгов теперь могут остаться без отпуска. Но самая большая задолженность зафиксирована у жителя Тюмени, который взял кредит 200 миллионов рублей.
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