Tesla Model S провалила тесты на безопасность

Электромобиль не справился с испытанием на экстренное торможение.

Как сообщает Electrek, тесты проводились в Люксембурге. Ведомство, отвечающее за стандартизацию и тестирование транспортных средств, проверило тормозной путь двух моделей — Tesla Model S и Volvo S90. В рамках теста система автомобиля должна была зафиксировать с помощью датчиков препятствие на скорости около 60 км/ч, после чего предпринять экстренное торможение.

Model S не успела затормозить перед барьером и врезалась в него на скорости около 30 км/ч. Шведский седан успешно справился с заданием и вовремя остановился, не допустив столкновения с препятствием.

В Tesla прокомментировали проваленный тест. В компании усомнились в объективности европейского испытания, так как эксперты не предоставили производителю информацию об условиях проведения испытаний. Несмотря на это, в Tesla намерены провести проверку работы системы экстренного торможения.

Как сообщал «Авторамблер», выяснилось, что Tesla экономит на проверке безопасности тормозной системы при производстве Model 3. По сообщениям СМИ, производитель отказался от тестов brake-and-roll, которые призваны выявить неисправности с тормозами только что сошедших с конвейера машин.