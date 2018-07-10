Tesla провалила европейский тест по экстренному торможению

В Люксембурге проводили испытательные эксперименты над автомобилями с целью проверить их реакцию на экстренное торможение. Две модели знаменитой автокомпании Tesla провалили испытание.

После замера тормозного пути автомобилей Tesla Model S Volvo S90 оказалось, что машина шведского бренда оказалась более резвой и смогла стремительно затормозить, тем самым избежав столкновения с препятствием.

Американский электромобиль до конца остановиться не смог и на скорости 30 км/ч столкнулся со стеной. Отметим, что Volvo смог затормозить на скорости 60 км/ч.

Американцы подтвердили информацию испытательных результатов, но при этом не уверены в из объективности и надежности.

По словам представителя Tesla они не получили на руки отчет о тестировании и намерены самостоятельно испытать экстренное торможение своих моделей.