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Tesla провалила европейский тест по экстренному торможению
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Tesla провалила европейский тест по экстренному торможению 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Люксембурге проводили испытательные эксперименты над автомобилями с целью проверить их реакцию на экстренное торможение. Две модели знаменитой автокомпании Tesla провалили испытание.
После замера тормозного пути автомобилей Tesla Model S и Volvo S90 оказалось, что машина шведского бренда оказалась более резвой и смогла стремительно затормозить, тем самым избежав столкновения с препятствием.
Американский электромобиль до конца остановиться не смог и на скорости 30 км/ч столкнулся со стеной. Отметим, что Volvo смог затормозить на скорости 60 км/ч.
Американцы подтвердили информацию испытательных результатов, но при этом не уверены в из объективности и надежности.
По словам представителя Tesla они не получили на руки отчет о тестировании и намерены самостоятельно испытать экстренное торможение своих моделей.
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