В страшной аварии погиб сын ярославского священника

Андроник и Валентина погибли в аварии в Псковской области

Страшная авария в Псковской области унесла жизни двоих молодых людей. Андронник Парфёнов ехал в машине в девушкой Валентиной. — Вечная память. Андроник и Валентина погибли вчера на дороге домой, — написал на своей странице в «Фейсбуке» священник отец Александр , папа погибшего юноши. Всё случилось в Новосокольническом районе в 17:57 8 июля.

— Произошло тройное ДТП, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. Автомобиль « Ниссан », в котором ехали молодые люди выехал на встречку и врезался в фуру «Сканиа», а затем в «Форд» . В результате аварии 24-летний Андроник погиб на месте, Валентина скончалась в больнице.

Машина, в которой ехали молодые люди, врезалась в фуру

— Отпевание в среду в 11 часов в Яковлевском храме, — рассказал Александр Парфёнов. Редакция приносит соболезнования родным и близким Андроника и Валентины.