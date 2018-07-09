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В страшной аварии погиб сын ярославского священника
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В страшной аварии погиб сын ярославского священника 

76.ru 19 часов назад
Фото: 76.ru
Андроник и Валентина погибли в аварии в Псковской области
Страшная авария в Псковской области унесла жизни двоих молодых людей. Андронник Парфёнов ехал в машине в девушкой Валентиной. — Вечная память. Андроник и Валентина погибли вчера на дороге домой, — написал на своей странице в «Фейсбуке» священник отец Александр, папа погибшего юноши. Всё случилось в Новосокольническом районе в 17:57 8 июля.
— Произошло тройное ДТП, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. Автомобиль «Ниссан», в котором ехали молодые люди выехал на встречку и врезался в фуру «Сканиа», а затем в «Форд». В результате аварии 24-летний Андроник погиб на месте, Валентина скончалась в больнице.
Машина, в которой ехали молодые люди, врезалась в фуру
— Отпевание в среду в 11 часов в Яковлевском храме, — рассказал Александр Парфёнов. Редакция приносит соболезнования родным и близким Андроника и Валентины.
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