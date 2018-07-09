Мажоры устроили гонки в Сочи на скорости 300 км/ч 

Полиция уже начала проверку по факту видео, опубликованного в социальных сетях.
УГИБДД по Краснодарскому краю проверяет ролик, на котором неизвестный устроил экстремальный заезд на суперкарах по трассе в Адлерском районе Сочи. Стритрейсер сам опубликовал запись, на которой разгоняет свой Lamborghini до 301 км/ч.
В настоящее время полиция устанавливает личность нарушителя.
Между тем, в минувшие выходные в Москве была задержана скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян — в отношении водителя был составлен протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения. Напомним, Мару лишили прав по медицинским показаниям, что, судя по всему, не помешало ей сесть за руль своего Mercedes S63. Как сообщал «Авторамблер», Багдасарян намерена избавится от этой машины — ранее девушка опубликовала объявление о его продаже, выставив цену в 7,5 млн рублей.