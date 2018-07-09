Мажоры устроили гонки в Сочи на скорости 300 км/ч

Полиция уже начала проверку по факту видео, опубликованного в социальных сетях.

УГИБДД по Краснодарскому краю проверяет ролик, на котором неизвестный устроил экстремальный заезд на суперкарах по трассе в Адлерском районе Сочи. Стритрейсер сам опубликовал запись, на которой разгоняет свой Lamborghini до 301 км/ч.

В настоящее время полиция устанавливает личность нарушителя.