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Один человек погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
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Один человек погиб в ДТП на трассе в Подмосковье 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-9 в Подмосковье, сообщает Twitter-аккаунт министерства транспорта и дорожной-инфраструктуры Московской области.
«В 16:09 (9 июля — ред.) на 42-ом километре автодороги М-9 произошел наезд на транспортное средство. Один человек погиб», — говорится в сообщении.
Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
По данным СМИ, в Подмосковье на Новорижском шоссе грузовик врезался в стоявший на обочине пассажирский автобус. Водитель фуры погиб.
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