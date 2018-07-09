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Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
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Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: the-star.co.ke
В Кении автобус попал в аварию из-за обуви с неприятным запахом. Об этом сообщает местное издание The Star.
По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Найроби, съехал с дороги и перевернулся. В результате 42 пассажира, в том числе 11 детей, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Водитель и кондуктор скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.
Один из пострадавших утверждает, что перед аварией водитель ругался с механиком из-за обуви с неприятным запахом. «Механик автобуса дал водителю понюхать ботинок. Это было последним, что я увидел, — рассказывает он. — Раздался грохот, а потом я очнулся в больнице».
В 2017 году сообщалось, что китаянка перепутала светофор с красным задом обезьяны и попала в аварию. Позднее выяснилось, что животное сбежало из цирка. Его владелец обещал возместить ущерб пострадавшим.
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