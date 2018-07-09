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В Украине введут более жесткие наказания за нарушение ПДД
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В Украине введут более жесткие наказания за нарушение ПДД 

Auto.Today 18 часов назад
Фото: Auto.Today
Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий ввести более жесткие санкции за нарушение ПДД. В первую очередь это коснется водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии или под действием наркотических средств.
Если в аварии серьезно пострадал или погиб человек, то виновника ДТП ждет тюремное заключение сроком на 8-10 лет. На такой же срок он лишается права управлять транспортным средством. Новый законопроект также предлагает поднять минимальный штраф за езду в нетрезвом состоянии до 10 000 гривен с лишением прав на один год. При повторном случае на протяжении пяти лет штраф будет уже 40 000, а нарушитель лишится прав на 10 лет.
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