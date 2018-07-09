В Краснодаре будут судить машиниста, по чьей вине погибла девушка

По версии следствия, в ноябре 2016 года, на 30-м км перегона «Майкоп — Тульская» Северо-Кавказской железной дороги локомотивная бригада Тихорецкой машинизированной дистанции по ремонту и эксплуатации путевых машин выполняла ремонтные работы. Помощник машиниста увидел рядом с железнодорожными путями человека и посоветовал машинисту применить экстренное торможение. Однако машинист нарушил правила безопасности движения железнодорожного транспорта и по неосторожности наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила по деревянному настилу рельсы. Девушка погибла на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Теперь суд решит судьбу машиниста, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.