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В Краснодаре будут судить машиниста, по чьей вине погибла девушка
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В Краснодаре будут судить машиниста, по чьей вине погибла девушка 

АиФ — Юг 17 часов назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, в ноябре 2016 года, на 30-м км перегона «Майкоп — Тульская» Северо-Кавказской железной дороги локомотивная бригада Тихорецкой машинизированной дистанции по ремонту и эксплуатации путевых машин выполняла ремонтные работы. Помощник машиниста увидел рядом с железнодорожными путями человека и посоветовал машинисту применить экстренное торможение. Однако машинист нарушил правила безопасности движения железнодорожного транспорта и по неосторожности наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила по деревянному настилу рельсы. Девушка погибла на месте происшествия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Теперь суд решит судьбу машиниста, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
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