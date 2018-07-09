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Легковушка протаранила трактор в Татарстане
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Легковушка протаранила трактор в Татарстане 

360tv.ru 18 часов назад
Автомобиль «Лада Калина» врезался в трактор. Пассажирка легковой машины погибла. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Водитель легковушки превысил скорость и влетел в трактор на 15 километре автодороги Альметьевск-Лениногорск. Отмечается, что спецтехника нарушала правила дорожного движения и стояла на крайней левой полосе.
Пассажирка «Лады Калина» скончалась от полученных травм, водитель пострадал и находится в больнице, добавил портал InKazan.
Индуса насквозь проткнуло арматурой в аварии. В машину пострадавшего влетел грузовик с металлическими штырями.
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