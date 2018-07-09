Легковушка протаранила трактор в Татарстане

Автомобиль « Лада Калина» врезался в трактор. Пассажирка легковой машины погибла. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Водитель легковушки превысил скорость и влетел в трактор на 15 километре автодороги Альметьевск-Лениногорск. Отмечается, что спецтехника нарушала правила дорожного движения и стояла на крайней левой полосе.

Пассажирка «Лады Калина» скончалась от полученных травм, водитель пострадал и находится в больнице, добавил портал InKazan.

Индуса насквозь проткнуло арматурой в аварии. В машину пострадавшего влетел грузовик с металлическими штырями.