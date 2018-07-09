Более 20 брошенных машин выявили в Нижегородском районе с начала года

26 транспортных средств с признаками брошенности было выявлено на территории Нижегородского района в период с 01 января по 30 июня 2018 года.

При этом на специальную стоянку подрядной организации ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» было перемещено 17 транспортных средств.

— Из них два транспортных средства возвращены владельцам в установленном законодательством порядке, еще два утилизировано по решению суда, — сообщил руководитель ГБУ «Жилищник Нижегородского района» Роман Минаков. — На данный момент на спецстоянке находится 14 машин, эвакуированных с территории Нижегородского района, в том числе четыре транспортных средства со сроком хранения более трех месяцев. По ним управой совместно с ГБУ «Жилищник» проводится мероприятие по передаче бесхозного транспорта в собственность Москвы. Заявление по данным автомобилям готовится в Лефортовский районный суд.