Житель Екатеринбурга, который получил корочки машиниста, но не смог им работать, выиграл суд у РЖД

Машинист Павел Нечаев из Екатеринбурга выиграл апелляцию у РЖД и больше не должен возвращать им деньги за свое обучение. Во всяком случае, пока — если железные дороги не обжалуют новое решение суда.

Мы рассказывали, что Павел работал помощником машиниста с 2008 года, в 2014–2015 годах он выучился на машиниста электропоезда, но поработать им не смог — ему не предложили такую должность. Отчаявшись, он уволился, а потом получил иск от РЖД на 63 915,39 рубля — деньги, которые работодатель заплатил за его учебу.

В РЖД объяснили это тем, что он не отработал три года после платного обучения, сам машинист отвечал, что с радостью бы это сделал, но ему не предлагали.

Суд первой инстанции встал на сторону РЖД, Павел подал апелляцию, и сегодня Свердловский областной суд ее удовлетворил.

— Я, конечно, рад, — сказал E1.RU Павел Нечаев. — Судья сказала, что дополнительные доказательства суд брать не будет, и рассматривала дело по существу первой инстанции.

Еще один екатеринбуржец, оказавшийся в аналогичной ситуации, выиграл апелляцию у РЖД в апреле. С Эдуарда Сабурова бывший работодатель попросил 67 тысяч рублей — так же, как и Павел, он выучился на машиниста, но должность не получил.