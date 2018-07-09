Нижегородские полицейские вернули иностранцу потерянный телефон

Нижегородские полицейские помогли иностранному болельщику вернуть потерянный телефон за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 27-летний гражданин Коста-Рики и Китая обратился в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду и сообщил, что забыл телефон в такси.

Сотрудники полиции смогли установить автомобиль, на котором путешествовал зарубежный гость, и разыскали водителя, подвозившего иностранца. В салоне авто был найден оставленный мужчиной гаджет.

«Я знал, что полиция в России работает хорошо, но после этого случая я могу сказать, что работа полицейских просто превосходна! Только утром я подал заявление, а уже днем они смогли его раскрыть. Они очень эффективно работают. Я очень благодарен», — рассказал иностранный болельщик.

Ранее сообщалось, что ушанку с хохломской росписью забыли болельщики в нижегородском метро.