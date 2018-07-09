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Нижегородские полицейские вернули иностранцу потерянный телефон
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Нижегородские полицейские вернули иностранцу потерянный телефон 

Newsroom24 18 часов назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские полицейские помогли иностранному болельщику вернуть потерянный телефон за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 27-летний гражданин Коста-Рики и Китая обратился в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду и сообщил, что забыл телефон в такси.
Сотрудники полиции смогли установить автомобиль, на котором путешествовал зарубежный гость, и разыскали водителя, подвозившего иностранца. В салоне авто был найден оставленный мужчиной гаджет.
«Я знал, что полиция в России работает хорошо, но после этого случая я могу сказать, что работа полицейских просто превосходна! Только утром я подал заявление, а уже днем они смогли его раскрыть. Они очень эффективно работают. Я очень благодарен», — рассказал иностранный болельщик.
Ранее сообщалось, что ушанку с хохломской росписью забыли болельщики в нижегородском метро.
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