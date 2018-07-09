«Увезли в больницу без сознания»: на Краснолесья под колёса легковушки попал 10-летний мальчик

На Краснолесья под колёса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. По словам очевидцев, ребёнок катался на роликах, а в этой части улицы с утра не работал светофор. Перед аварией прохожие слышали визг тормозов.

Toyota ехала быстро. Позже мальчика увезли в больницу без сознания, — рассказала екатеринбурженка Татьяна.

— Проезжая часть там из трёх полос. Водитель ехал в правой. Возможно, что пешеход выбежал из-за машин, которые ехали по двум другим рядам, — рассказал другой очевидец.

Ребёнка с черепно-мозговой травмой доставили в больницу № 9 на Старой Сортировке.

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