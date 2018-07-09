СК возбудил дело из-за гибели рабочего на стройплощадке кадетского корпуса в Чувашии

"Около 9 часов 7 июля на строящемся объекте кадетского корпуса по Эгерскому бульвару в городе Чебоксары в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время выгрузки грунта из автомобиля «КамАЗ» погиб его 56-летний водитель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

По информации правительства республики, на территории строящегося кадетского корпуса произошел обвал грунта. В результате грузовик провалился на глубину 5 м на месте тоннеля бомбоубежища. Водителю удалось выбраться из кабины автомобиля, но произошел еще один обвал, в результате которого он погиб.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимира Михайлова, которые приводит его пресс-служба, обвал произошел на месте бомбоубежища. По предварительной информации, в одном из тоннелей бомбоубежища из-за строительных работ обрушилась плита, в связи с чем обвалился грунт. Изначально проект предусматривал демонтаж бомбоубежища, на эти цели было запланировано 2,6 млн рублей. Работы по демонтажу не были завершены.

Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии, глава республики Михаил Игнатьев в понедельник раскритиковал организацию проектно-изыскательских работ на строительной площадке. Он также поручил оказать помощь семье погибшего мужчины. «Все особенности территории должны были быть выявлены на стадии проектирования. Обращаю внимание минстроя , всех государственных и муниципальных заказчиков, мы должны приучить ответственных должностных лиц проводить соответствующие работы надлежащим образом, качественно, ответственно», — приводят слова Игнатьева в пресс-службе.