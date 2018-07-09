Мосгорсуд проверит арест сбившего пешеходов экс-сотрудника «Синергии»

"Девятнадцатого июля в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы Исаханова на решение суда о его заключении под стражу", — сказал адвокат.

По решению суда Исаханов останется под арестом до 20 августа.

По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, «вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим». Потерпевшие настаивали на заключении под стражу.

Сам Исаханов, выступая в суде, принес извинения родственникам погибшей, а также пострадавшей и заявил о намерении «помочь им материально». Его защита попросила отпустить его под залог в миллион рублей.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в «Синергии» РИА Новости заявили, что Исаханов «уволен и сотрудником университета больше не является» и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.