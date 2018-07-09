Ещё
Мосгорсуд проверит арест сбившего пешеходов экс-сотрудника «Синергии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мосгорсуд проверит арест сбившего пешеходов экс-сотрудника «Синергии» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мосгорсуд 19 июля проверит законность ареста бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.
"Девятнадцатого июля в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы Исаханова на решение суда о его заключении под стражу", — сказал адвокат.
По решению суда Исаханов останется под арестом до 20 августа.
По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, «вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим». Потерпевшие настаивали на заключении под стражу.
Сам Исаханов, выступая в суде, принес извинения родственникам погибшей, а также пострадавшей и заявил о намерении «помочь им материально». Его защита попросила отпустить его под залог в миллион рублей.
В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в «Синергии» РИА Новости заявили, что Исаханов «уволен и сотрудником университета больше не является» и выразили соболезнования семье погибшей девушки.
Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По делу назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение