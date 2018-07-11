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Муж девушки, сбитой насмерть экс-сотрудником «Синергии», обратился к Чайке
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Муж девушки, сбитой насмерть экс-сотрудником «Синергии», обратился к Чайке 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Евгений Львов, муж беременной девушки, погибшей в Москве под колесами BMW экс-сотрудника «Синергии» Михаила Исаханова, написал обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование этого дела, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Юрий Яковлевич (Чайка). Прошу вас помочь разобраться в ситуации, связанной с расследованием уголовного дела о смерти моей супруги, находящейся на девятом месяце беременности и причинением тяжкого вреда здоровью еще одной потерпевшей, а также взять уголовное дело на контроль, так как в сложившейся ситуации надеюсь только на вас и Генеральную прокуратуру", — сообщил в своем обращении муж погибшей.
Кроме того, мужчина записал видеообращение, в котором отметил, что в расследовании дела, по его мнению, есть ряд нарушений и Евгений хочет рассказать о них прокуратуре, поскольку боится, что виновный не понесет заслуженного наказания.
"Следствие ведется халатно, и поэтому прошу взять это дело под ваш личный контроль", — указывает Львов в своем видеообращении.
Михаил Исаханов сбил на автомобиле BMW двух женщин в Москве, погибла беременная девушка, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в «Синергии» РИА Новости заявили, что Исаханов «уволен и сотрудником университета больше не является» и выразили соболезнования семье погибшей девушки. Сейчас Исаханов задержан, ему грозит до пяти лет заключения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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