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Как телемедицина поможет в работе таксистов и водителей автобусов
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Как телемедицина поможет в работе таксистов и водителей автобусов 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“ и в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Документ разрешает использование телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. По мнению авторов законопроекта, актуальность данной инициативы продиктована тем, что для личного осмотра каждого водителя не хватает медработников и специальных лицензированных помещений, а удаленная система медицинских осмотров поможет избежать подобных сложностей.
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