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В крупном ДТП на трассе Симферополь — Джанкой погибли три человека
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В крупном ДТП на трассе Симферополь — Джанкой погибли три человека 

RT на русском 18 часов назад
Фото: RT на русском
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Симферополь — Джанкой погибли три человека, ещё столько же пострадали, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По имеющимся данным, участниками аварии в ночь на 9 июля стали пять автомобилей и мотоцикл. Проводится проверка.
«Сейчас информация о пострадавших уточняется. На место ДТП немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, которые обеспечили проведение всех необходимых первоначальных мероприятий на место аварии», — отметили в пресс-службе.
На месте аварии также работали службы экстренного реагирования, рассказали в пресс-службе пресс-службе МЧС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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