Отечественная LADA пользуется огромной популярностью в странах зарубежья

Автомобили от отечественного производителя "АвтоВАЗ" стали пользоваться огромной популярностью среди водителей зарубежных стран.

Так, проанализировав показатели текущего года, можно смело заявлять о том, что процент реализации в сравнении с 2017 годом превысил показатель увеличения в 50%.

За указанный период было продано около 17 тысяч автомобилей. За июнь 2018 года дилерами было продано окол 4-х тысяч автомобилей LADA , что показывает прирост в +34 процента.

Самыми Топовыми странами по экспорту отечественного транспорт бесспорно стали Казахстан и Белоруссия.