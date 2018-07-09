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Отечественная LADA пользуется огромной популярностью в странах зарубежья
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Отечественная LADA пользуется огромной популярностью в странах зарубежья 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Автомобили от отечественного производителя "АвтоВАЗ" стали пользоваться огромной популярностью среди водителей зарубежных стран.
Так, проанализировав показатели текущего года, можно смело заявлять о том, что процент реализации в сравнении с 2017 годом превысил показатель увеличения в 50%.
За указанный период было продано около 17 тысяч автомобилей. За июнь 2018 года дилерами было продано окол 4-х тысяч автомобилей LADA, что показывает прирост в +34 процента.
Самыми Топовыми странами по экспорту отечественного транспорт бесспорно стали Казахстан и Белоруссия.
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