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Авария, унесшая жизнь мотоциклиста в Кемерове, попала на видео
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Авария, унесшая жизнь мотоциклиста в Кемерове, попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вечером в понедельник, 9 июля, на проспекте Ленина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
На записи, сделанной камерой наблюдения, можно видеть, как автомобиль "Лада Калина" совершал разворот. В этот момент в него на большой скорости врезался байкер.
После столкновения мотоциклист и его пассажир перелетели через крышу легковушки и упали на асфальт в десятке метров от места аварии.
Как сообщают СМИ, водитель двухколесного транспортного средства скончался практически мгновенно, а его спутник остался жив и был доставлен в реанимацию, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего.
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