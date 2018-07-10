Авария, унесшая жизнь мотоциклиста в Кемерове, попала на видео

Вечером в понедельник, 9 июля, на проспекте Ленина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

На записи, сделанной камерой наблюдения, можно видеть, как автомобиль " Лада Калина" совершал разворот. В этот момент в него на большой скорости врезался байкер.

После столкновения мотоциклист и его пассажир перелетели через крышу легковушки и упали на асфальт в десятке метров от места аварии.

Как сообщают СМИ, водитель двухколесного транспортного средства скончался практически мгновенно, а его спутник остался жив и был доставлен в реанимацию, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.