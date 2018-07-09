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В Самаре автомобили скорой помощи оборудуют навигаторами
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В Самаре автомобили скорой помощи оборудуют навигаторами 

63.ru 17 часов назад
Фото: 63.ru
Самарская городская станция скорой помощи получит новое оборудование. Как сообщил руководитель организации Вячеслав Малахов, это навигаторы.
Необходимость в устройствах возникла из-за сложностей в ориентировании на окраинах города. По словам Вячеслава Малахова, сейчас водителям скорой помогают разобраться на местности диспетчеры оперативного отдела скорой. Жители отдаленных районов и поселков жалуются, что им буквально приходиться бегать по улицам в поисках заплутавших медиков.
— Конечно, сопровождение через диспетчеров — сложная коммуникация. До сентября 2018 года планируется поставка навигаторов непосредственно на автомобили, — сообщил руководитель станции.
За последние годы региональные станции скорой помощи получили несколько десятков новых машин. Последняя поставка была в апреле. Регион получил 22 автомобиля. 15 из них направили на станцию в Самаре. А областной больнице Середавина передали 7 новых реанимобилей.
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