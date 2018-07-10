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В Калининграде автомобилисты засудили УК за падение балконов на их машины
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В Калининграде автомобилисты засудили УК за падение балконов на их машины 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.
Инцидент произошел 11 августа 2017. Автовладельцы припарковали свои машины («Киа» и «Тойота») возле дома по ул. Гайдара в облцентре. Ночью на их автомобили рухнули балконные конструкции седьмого и десятого этажей. Выяснилось, что крепления были в «ненадлежащем состоянии».
Хозяева авто обратились в управляющую компанию и потребовали возместить ущерб, но им отказали. Тогда они обратились в суд.
«Судом установлено, что единая конструкция ограждения балконов, в том числе их остекление, относящееся к ограждающей ненесущей конструкции и составляющее часть фасада дома, является частью общего имущества дома, за содержание которого несет ответственность управляющая компания. Суду не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих, что осмотр общего имущества, в том числе фасадного остекления, состояния крепления балконных ограждений, производился управляющей компанией своевременно и надлежащим образом. Также суду не представлено доказательств, подтверждающих вину собственников квартир в причинении вреда истцам», — говорят в пресс-службе.
Виновным признали управляющую компанию: он должна будет выплатить владельцу «Киа» около 150 тысяч рублей, хозяину «Тойоты» — более 160 тысяч рублей.
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