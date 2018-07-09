В Ярославле большая фура перевернулась на крышу

В Дзержинском районе Ярославля перевернулась большая фура. Машина завалилась в кювет, приземлившись практически на крышу.

Большегруз занесло в кювет

— Это произошло на светофоре при повороте на окружную дорогу, — рассказал очевидец Алексей Киселёв

Водитель фуры не пострадал и сам вызвал подмогу. Двое мужчин теперь ищут варианты, как вытащить большегруз из глубокого кювета.