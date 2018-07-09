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В Ярославле большая фура перевернулась на крышу
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В Ярославле большая фура перевернулась на крышу 

76.ru 17 часов назад
Фото: 76.ru
В Дзержинском районе Ярославля перевернулась большая фура. Машина завалилась в кювет, приземлившись практически на крышу.
Большегруз занесло в кювет
— Это произошло на светофоре при повороте на окружную дорогу, — рассказал очевидец Алексей Киселёв.
Водитель фуры не пострадал и сам вызвал подмогу. Двое мужчин теперь ищут варианты, как вытащить большегруз из глубокого кювета.
Утром в Ярославле произошло жуткое ДТП в Лесных полянах: «девятка» всмятку, а «Ниссан» перевернулся на обочине после удара. Есть пострадавшие.
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