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Краснодар получит субсидии на покупку новых трамваев
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Краснодар получит субсидии на покупку новых трамваев 

АиФ — Юг 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Об этом стало известно после поездки главы города Евгения Первышова в Москву.
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко уже говорил о том, в течение 3-х лет из регионального бюджета краевой столице выделят 3 млрд руб. на обновление подвижного состава общественного транспорта.
По словам Первышова, федеральная субсидия, которая может составить до 30% от стоимости техники, позволит городу расширить возможности для развития муниципального транспорта.
«Если говорить о финансировании в размере 1 млрд руб. в год — это ежегодно дополнительно до 300 млн руб, которые мы сможем направить на развитие «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления». Краснодар сможет быстрее обновить городские трамваи и повысить уровень комфорта пассажиров», — добавил Евгений Первышов.
В настоящий момент в парке «КТТУ» требуют замены около 150 трамваев, уже износивших свой ресурс. А кроме в планах краснодарской власти — строительство новых линий, развитие трамвайной сети краевой столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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