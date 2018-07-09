Водители такси издеваются над клиентками

Жалобы на таксистов со стороны клиентов поступают постоянно. Но в последнее время в СМИ всё чаще стали появляться новости о насилии со стороны водителей над женщинами, которые воспользовались услугами такси.

Недавний громкий скандал с водителем Uber показал, насколько нагло ведут себя таксисты, а женщины беззащитны перед ними. Журналистка Анна Брэйн возвращалась домой на такси, когда водитель заблокировал двери машины и поехал в другом направлении. В безлюдном месте в районе Шаболовской он попытался её изнасиловать, но девушке удалось сбежать. Она написала заявление в полицию, сейчас идёт следствие. Но по версии таксиста девушка курила в машине, ему это не понравилось, поэтому он её просто высадил по пути.

В соцсетях можно найти множество отзывов о поездках на такси от девушек, которые поделились своим отрицательным опытом. Первоочередная проблема, как правило, заключается в деньгах. У таксиста либо нет сдачи, либо он изначально выбирает невыгодный для клиента маршрут. И когда девушка-клиентка начинает высказывать своё недовольство, водитель грубит ей или даже угрожает.

Global Look Press/Anton Belitsky

Например, модель Лилия Орлова хотела доехать от центра Москвы, Никольской улицы, до дома в районе Октябрьского поля. Но водитель поехал в противоположном направлении. Девушка сделала ему замечание, в ответ на неё посыпались оскорбления. В итоге Орлова выбежала на светофоре из машины. Разъярённый водитель последовал за ней, попытался вырвать у неё сумочку, а в итоге порвал купюры, которые девушка приготовила для оплаты проезда. После этого он уехал. Девушка пожаловалась диспетчеру Яндекс.такси, но с ней так никто и не связался. Меры в отношении водители приняты не были.

Утром, 9 июля, неприятный случай произошёл с продюсером News.ru. Молодая девушка вызвала Яндекс.такси, к ней приехал водитель-мужчина среднего возраста. Когда таксист довёз продюсера до места назначения, оказалось, что вместо оплаты по карте была выбрана оплата наличными, которых у девушки с собой не оказалось. Она предложила перевести нужную сумму на счёт таксиста, на что тот заявил, что ему нужны только наличные и повёз девушку до банкомата.

Путь до банкомата занял в два раза больше времени, чем вся поездка. Продюсер сняла деньги, расплатилась с таксистом и попросила всё-таки довезти её куда нужно. Таксист согласился, но за дополнительные 300 рублей. Поехали. Но почему-то водитель повёз девушку в противоположную сторону. И ехал он так достаточно долго. Естественно, что девушка занервничала, на её вопрос, почему он едет такой дорогой, таксист не отвечал. В результате продюсер попросила водителя остановиться и выпустить её из машины. Напоследок нагрубив девушке, таксист всё-таки остановился и выпустил пассажирку в неизвестном ей районе. В службе поддержки Яндекс.такси ответили, что такое поведение водителя недопустимо, и пообещали принять меры, не уточнив, какие именно. В качестве компенсации девушке дали промокод на 200 рублей.