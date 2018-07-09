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ДТП на Большевистской: иномарку после столкновения выкинуло на поребрик
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ДТП на Большевистской: иномарку после столкновения выкинуло на поребрик 

ngs.ru 17 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером на улице Большевистская в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин от удара оказалась на поребрике. Водитель Nissan March выезжал с парковки на улицу Большевистская и, проигнорировав знак «уступи дорогу», столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, который двигался по Большевистской. От удара «Тойоту» выбросило на поребрик. В ДТП никто не пострадал.
Сегодня НГС также сообщал об аварии, в результате которой одна из машин опрокинулась на крышу.
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