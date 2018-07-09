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Знак «Инвалид» уже не купишь
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Знак «Инвалид» уже не купишь 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Опознавательные знаки для автомобилей, перевозящих людей с ограниченными физическими возможностями, начнут со следующего года выдавать по новой схеме.
Сейчас купить опознавательный знак может любой желающий. Водителям автомобилей с опознавательными знаками разрешается игнорировать действие ряда запрещающих движение и стоянку знаков, а также они дают право на бесплатную парковку.
— Да, водитель должен, если попросят, предъявить сотруднику ГИБДД документы, что он инвалид, но спрашивают документы не всегда, — пояснил автоюрист Евгений Тодышев. — В итоге знаком «Инвалид» многие пользуются незаконно.
С 2019 года наклейки «Инвалид» исчезнут из свободной продажи. Их начнут выдавать в учреждениях, где проводят освидетельствование на инвалидность. Знак будет выдаваться конкретному гражданину РФ, а не на автомобиль.
В итоге инвалид сможет использовать его на любой машине, причем неважно, использует он ее как водитель или как пассажир.
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