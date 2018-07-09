Ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, чуть не сбила машина

Трагедия из-за несоблюдения ПДД чуть было не произошла сегодня на Советском шоссе в Новосибирске.

Видео, вызвавшее бурную реакцию в соцсетях, появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Запись предоставил очевидец, возмущенный лихим поведением пешеходов на оживленной дороге.

По словам подписчика, пожилой мужчина с маленькой девочкой решили перейти многополосное шоссе не доходя до пешеходного перехода, прямо по проезжей части. В итоге ребенок едва не угодил под колеса автомобиля. Водитель, приславший видео просит пешеходов, особенно если они с детьми, серьезнее относиться к дорожному движению и соблюдать ПДД.