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Под Орлом в столкновении с автобусом погиб мотоциклист
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Под Орлом в столкновении с автобусом погиб мотоциклист 

РИА 57 16 часов назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 9 июля, в деревне Рассыльная Кромского района произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двухколесного транспортного средства.
Их пути пересеклись примерно в 17:30. Пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. По словам очевидцев, водитель мотоцикла погиб.
Напомним, 4 июля в поселке Кромы произошла авария с участием автомобиля «Матиз» и мотоцикла. За рулем последнего был несовершеннолетний парень. Он получил травмы, потребовалась госпитализация.
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