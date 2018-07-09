Под Орлом в столкновении с автобусом погиб мотоциклист

Сегодня, 9 июля, в деревне Рассыльная Кромского района произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двухколесного транспортного средства.

Их пути пересеклись примерно в 17:30. Пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. По словам очевидцев, водитель мотоцикла погиб.

Напомним, 4 июля в поселке Кромы произошла авария с участием автомобиля «Матиз» и мотоцикла. За рулем последнего был несовершеннолетний парень. Он получил травмы, потребовалась госпитализация.