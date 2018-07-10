В Орловской области в ДТП разбился мотоциклист

В 17.33 9 июля на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Кромском районе. По словам очевидцев, в деревне Рассыльная столкнулись автобус и мотоцикл. В результате ДТП от полученных травм 31-летний мотоциклист погиб на месте.