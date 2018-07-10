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В Орловской области в ДТП разбился мотоциклист
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В Орловской области в ДТП разбился мотоциклист 

АиФ 11 часов назад
Фото: Главный региональный
В 17.33 9 июля на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Кромском районе. По словам очевидцев, в деревне Рассыльная столкнулись автобус и мотоцикл. В результате ДТП от полученных травм 31-летний мотоциклист погиб на месте.
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