Откройте багажник! Госавтоинспекция официально разъяснила, чем досмотр отличается от осмотра

На официальном сайте ГИБДД появилась важная инструкция для автолюбителей. Она разъясняет, в каких случаях полицейские проводят «осмотр» транспортного средства, а в каких — «досмотр».

Итак, для осмотра сотрудник ГИБДД может остановить любой автомобиль, вызывающий у него подозрение.

— Осмотр проводится исключительно визуально, то есть инспектор не может лезть к вам в машину, — уточняет автоюрист, член Московской коллегии адвокатов Дмитрий Епишев.

Закон «О полиции», как сказано в разъяснении ГИБДД, дает правоохранителям право на осмотр транспортных средств и грузов, имея даже лишь одно подозрение, что они используются в каких-либо противоправных целях. Основаниями для осмотра могут быть также ориентировки, анонимные сообщения, любая иная информация, что автомобиль используется в противоправных целях.

— Если попросту, гаишник имеет право осмотреть практически любой автомобиль без всякого повода. Потому что ему, например, может показаться, что машина похожа на разыскиваемую. И это «показалось» к делу не пришьешь, — пояснил Епишев. — Исключение одно: специальный документ-«непроверяйка ». Его выдает начальство ГИБДД «большим людям». Документ официально ограничивает как осмотр, так и досмотр автомобиля.

«Осмотр проводится без присутствия понятых. Но полицейские могут использовать технические средства. При осмотре инспектор может также применять видеосъемку, хотя и не обязан. Сами автомобилисты также имеют право вести видеосъемку действий сотрудников Госавтоинспекции», — сказано в официальном разъяснении ГИБДД.

Досмотр — это тот же осмотр, но уже значительно более тщательный. Как правило, его устраивают, если водитель уклоняется от осмотра или у инспектора есть сведения, что в автомобиле перевозят оружие, наркотики, взрывчатку.

— Согласно статье 27.9 КоАП РФ «досмотр» — это обследование транспортного средства, но без нарушения его конструктивной целостности, — уточнил Дмитрий Епишев. — То есть досматривать полицейские могут любые замкнутые пространства — багажник, бардачок, топливный бак или даже обшивку кузова.

В отличие от осмотра досмотр ведется либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Владелец, кстати, тоже может вести видеосъемку всего процесса.

— Результат досмотра должен вноситься в протокол о досмотре или в протокол об административном нарушении, причем копия документа вручается водителю, — пояснил Дмитрий Епишев.

Третья стадия осмотра — обыск автомобиля. Это уже серьезнее. Полицейские имеют право буквально разобрать ваш автомобиль: вскрыть обшивку дверей, снять колеса и т.д.

— Но обыск может проводиться исключительно в рамках уголовного дела и только оперативными сотрудниками, которые занимаются розыском. Гаишники не имеют права разбирать ваш автомобиль, — уточнил Дмитрий Епишев. — Обыск — это крайне редкая история.