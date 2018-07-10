Полиция изъяла автомобиль по делу об отравлении в Эймсбери 

Как сообщает Sky News, люди в противогазах в военной форме обернули белый автомобиль Audi плёнкой и эвакуировали с улицы.
В полиции отметили, что местные жители не должны беспокоиться из-за эвакуации автомобиля — прямой угрозы им нет.
Ранее в Великобритании было открыто дело об убийстве Дон Стёрджесс, которая скончалась в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал инцидент в Эймсбери.