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В Британии сообщили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери британца
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В Британии сообщили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери британца 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Руководитель среднего персонала больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон сообщила об улучшении состояния пострадавшего от отравления в Эймсбери британца Чарли Роули. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в твиттере.
По словам Уилкинсон, сотрудники госпиталя продолжают оказывать помощь Роули. При этом отмечается, что его выздоровление займет время.
"После моего вчерашнего заявления я с радостью сообщаю, что состояние Чарли Роули за ночь еще улучшилось. Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние сейчас оценивается как серьезное, но стабильное", — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что полицейским удалось поговорить с британцев Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.
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