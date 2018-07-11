В Британии сообщили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери британца

Руководитель среднего персонала больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон сообщила об улучшении состояния пострадавшего от отравления в Эймсбери британца Чарли Роули. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения в твиттере.

По словам Уилкинсон, сотрудники госпиталя продолжают оказывать помощь Роули. При этом отмечается, что его выздоровление займет время.

"После моего вчерашнего заявления я с радостью сообщаю, что состояние Чарли Роули за ночь еще улучшилось. Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние сейчас оценивается как серьезное, но стабильное", — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что полицейским удалось поговорить с британцев Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.