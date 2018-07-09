Сотрудники нижегородской полиции вернули потерянный телефон болельщику

Всего нескольких часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы разыскать телефон, потерянный мужчиной, приехавшим в Нижний Новгород на чемпионат мира по футболу.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду обратился 27-летний гражданин Коста-Рики и Китая, который сообщил, что забыл телефон в такси.

Полицейские провели комплекс оперативно-поисковых, в ходе которых смогли установить автомобиль, на котором путешествовал гость Нижнего Новгорода. Затем разыскали водителя, подвозившего иностранца и вместе с ним осмотрели салон авто, где обнаружили оставленный мужчиной гаджет.

Иностранец был приятно удивлен такой оперативной работе полиции. Мужчина выразил благодарность сотрудникам ОВД: «Я знал, что полиция в России работает хорошо, но после этого случая я могу сказать, что работа полицейских просто превосходна! Только утром я подал заявление, а уже днем они смогли его раскрыть. Они очень эффективно работают. Я очень благодарен»!