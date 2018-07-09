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Сотрудники нижегородской полиции вернули потерянный телефон болельщику
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Сотрудники нижегородской полиции вернули потерянный телефон болельщику 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 часов назад
Всего нескольких часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы разыскать телефон, потерянный мужчиной, приехавшим в Нижний Новгород на чемпионат мира по футболу.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду обратился 27-летний гражданин Коста-Рики и Китая, который сообщил, что забыл телефон в такси.
Полицейские провели комплекс оперативно-поисковых, в ходе которых смогли установить автомобиль, на котором путешествовал гость Нижнего Новгорода. Затем разыскали водителя, подвозившего иностранца и вместе с ним осмотрели салон авто, где обнаружили оставленный мужчиной гаджет.
Иностранец был приятно удивлен такой оперативной работе полиции. Мужчина выразил благодарность сотрудникам ОВД: «Я знал, что полиция в России работает хорошо, но после этого случая я могу сказать, что работа полицейских просто превосходна! Только утром я подал заявление, а уже днем они смогли его раскрыть. Они очень эффективно работают. Я очень благодарен»!
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