Грузовой транспорт продолжает ездить по Мызинскому мосту после запрета (ФОТО)

На брифинге по вопросам ограничения движения на Мызинском мосту 4 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что движение грузового транспорта по переправе на время ремонта запрещено. Однако грузовики продолжают ездить по мосту и способствовать увеличению пробок. Несколько грузовых автомобилей корреспондент ИА «В городе N» зафиксировал 13 июля.

В связи с ограничениями движения в районе Мызинского моста в часы пик возникают сложные ситуации на дорогах. Нижегородцы всю неделю простаивают в гигантских пробках по пути на работу и обратно.

По данным портала «Яндекс. Пробки» на 10:00 13 июля, скорость движения на улице Новикова-Прибоя и на самом Мызинском мосту составляет 3 км/ч.

Напомним, движение на Мызинском мосту могут разрешить только для общественного транспорта.