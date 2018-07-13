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Грузовой транспорт продолжает ездить по Мызинскому мосту после запрета (ФОТО)
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Грузовой транспорт продолжает ездить по Мызинскому мосту после запрета (ФОТО) 

В городе N 13 июля 2018
Фото: В городе N
На брифинге по вопросам ограничения движения на Мызинском мосту 4 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что движение грузового транспорта по переправе на время ремонта запрещено. Однако грузовики продолжают ездить по мосту и способствовать увеличению пробок. Несколько грузовых автомобилей корреспондент ИА «В городе N» зафиксировал 13 июля.
В связи с ограничениями движения в районе Мызинского моста в часы пик возникают сложные ситуации на дорогах. Нижегородцы всю неделю простаивают в гигантских пробках по пути на работу и обратно.
По данным портала «Яндекс. Пробки» на 10:00 13 июля, скорость движения на улице Новикова-Прибоя и на самом Мызинском мосту составляет 3 км/ч.
Напомним, движение на Мызинском мосту могут разрешить только для общественного транспорта.
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