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Схема движения по Мызинскому мосту в Нижнем может изменится
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Схема движения по Мызинскому мосту в Нижнем может изменится 

АиФ Нижний Новгород 16 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Схема движения транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде может изменится после анализа перераспределения транспортных потоков, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов.
Напомним, что 9 июля из-за ремонта было ограничено движение по Мызинскому мосту. Сейчас для движения доступны только две полосы из шести. Работы планируется завершить в начале октября.
По словам Вадима Власова, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области согласовало схему, по которой в первые три дня на мосту будут установлены ограждения.
«Специалисты анализируют перераспределение транспортных потоков, — сообщил министр. — По истечении трех дней будет принято окончательное решение, не нужно ли менять схему движения на мосту».
Во время ремонта движение грузовиков по Мызинскому мосту запрещено. Большегрузам, которые следуют со стороны Казани в сторону Кирова, необходимо въезжать в Нижний Новгород через объездную дорогу со стороны Москвы. Водителям, которые едут в Казань из Москвы и обратно, рекомендуется воспользоваться Южным обходом, чтобы вообще не въезжать в Нижний Новгород.
Напомним, что на ремонт моста из городского и областного бюджетов будет направлено около 408,5 млн рублей.
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