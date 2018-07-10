Схема движения по Мызинскому мосту в Нижнем может изменится

Схема движения транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде может изменится после анализа перераспределения транспортных потоков, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов

Напомним, что 9 июля из-за ремонта было ограничено движение по Мызинскому мосту. Сейчас для движения доступны только две полосы из шести. Работы планируется завершить в начале октября.

По словам Вадима Власова, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области согласовало схему, по которой в первые три дня на мосту будут установлены ограждения.

«Специалисты анализируют перераспределение транспортных потоков, — сообщил министр. — По истечении трех дней будет принято окончательное решение, не нужно ли менять схему движения на мосту».

Во время ремонта движение грузовиков по Мызинскому мосту запрещено. Большегрузам, которые следуют со стороны Казани в сторону Кирова, необходимо въезжать в Нижний Новгород через объездную дорогу со стороны Москвы. Водителям, которые едут в Казань из Москвы и обратно, рекомендуется воспользоваться Южным обходом, чтобы вообще не въезжать в Нижний Новгород.

Напомним, что на ремонт моста из городского и областного бюджетов будет направлено около 408,5 млн рублей.