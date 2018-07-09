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Водитель вылез из горящей машины и прикурил от огня
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Водитель вылез из горящей машины и прикурил от огня 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Sacramento County Sheriff’s Department
В американском городе Ситрес-Хайтс, штат Калифорния, водитель попал в аварию и прикурил от горящего автомобиля. Об этом сообщает Fox 40.
Машина, в которой находились мужчина и женщина, нагнала остановившийся впереди внедорожник, врезалась в него сзади на скорости 120–130 километров в час и загорелась. В результате пострадал только водитель, который получил ссадину от ремня безопасности.
На глазах сотрудника дорожной полиции он поменялся местами с пассажиркой. После этого оба вылезли из пылающего автомобиля, однако вскоре мужчина вернулся и попытался прикурить от огня, в процессе спалив себе брови. «Огонь мне не страшен, — пояснил он полицейскому. — Я имею дело с такими вещами все время».
Водителя арестовали по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Несколько дней назад его уже задерживали за аналогичное нарушение.
В январе сообщалось, что пьяный водитель из Флориды позвонил в экстренную службу и пожаловался на самого себя, но не смог вспомнить свою фамилию и объяснить диспетчеру, где именно находится.
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