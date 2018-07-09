На улице Поликарпова добровольцы поделятся кровью с пострадавшими в ДТП

Донорскую акцию проведут 14 июля в Центре крови имени Гаврилова на улице Поликарпова. Сдать кровь для пострадавших в ДТП можно будет с 8.30 до 11.30. При себе необходимо иметь паспорт. — Впервые за долгие годы мы решили провести летнюю донорскую акцию. Вся собранная кровь пригодится пострадавшим в ДТП мотобратьям и мотосестрам, а также поможет больным детям, — рассказала руководитель «Мотослужбы крови» Анастасия Артанова. — Вас ждет море позитива, множество улыбок и новых знакомств. С нами добрые дела творить легко и весело. Присоединяйтесь к нашей команде. Напоминаем, что Центр крови имени Гаврилова расположен по адресу ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2. (мю)