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На улице Поликарпова добровольцы поделятся кровью с пострадавшими в ДТП
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На улице Поликарпова добровольцы поделятся кровью с пострадавшими в ДТП 

Управа района Аэропорт города Москвы 16 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Донорскую акцию проведут 14 июля в Центре крови имени Гаврилова на улице Поликарпова. Сдать кровь для пострадавших в ДТП можно будет с 8.30 до 11.30. При себе необходимо иметь паспорт. — Впервые за долгие годы мы решили провести летнюю донорскую акцию. Вся собранная кровь пригодится пострадавшим в ДТП мотобратьям и мотосестрам, а также поможет больным детям, — рассказала руководитель «Мотослужбы крови» Анастасия Артанова. — Вас ждет море позитива, множество улыбок и новых знакомств. С нами добрые дела творить легко и весело. Присоединяйтесь к нашей команде. Напоминаем, что Центр крови имени Гаврилова расположен по адресу ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2. (мю)
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