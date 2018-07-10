Советское шоссе встало в пробку из-за дорожных работ

Днём 10 июля на Советском шоссе на въезде в Советский район Новосибирска собралась серьёзная пробка из-за ремонта дороги.

Согласно сервису Яндекс. Пробки затор начал собираться около 11:54. Длина пробки составляет около километра. Скорость движения на этом участке автодорги не превышает 3 километров в час.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии чтобы узнать, когда ремонт автодороги закончат.

Утром 10 июля новосибирские водители также столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.