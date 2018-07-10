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Советское шоссе встало в пробку из-за дорожных работ
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Советское шоссе встало в пробку из-за дорожных работ 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 10 июля на Советском шоссе на въезде в Советский район Новосибирска собралась серьёзная пробка из-за ремонта дороги.
Согласно сервису Яндекс. Пробки затор начал собираться около 11:54. Длина пробки составляет около километра. Скорость движения на этом участке автодорги не превышает 3 километров в час.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии чтобы узнать, когда ремонт автодороги закончат.
Утром 10 июля новосибирские водители также столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.
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