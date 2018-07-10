Ещё
В Омске таксист пробил голову пассажиру
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске таксист пробил голову пассажиру 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Ещё на прошлой неделе, 5 июля, около 23:00 от дома №14 на улице 1-я Комсомольская привезли 44-летнего мужчину в БСМП №1. Выяснилось, что потерпевший жил в доме напротив, сообщает Om1.ru.
Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа. Омич впал в кому.
Установлено, что к преступлению причастен 37-летний водитель такси «Лидер», который ранее был судимым за грабёж. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске водитель ВАЗа впечатал мужчину в собственный автомобиль В Омске ночью произошла авария на проспекте Комарова В аварии в Омской области пострадал ребёнок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение