В Омске таксист пробил голову пассажиру

Ещё на прошлой неделе, 5 июля, около 23:00 от дома №14 на улице 1-я Комсомольская привезли 44-летнего мужчину в БСМП №1. Выяснилось, что потерпевший жил в доме напротив, сообщает Om1.ru

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа. Омич впал в кому.

Установлено, что к преступлению причастен 37-летний водитель такси «Лидер», который ранее был судимым за грабёж. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.