В Зеленоградске ищут вандала-рецидивиста на машине с московскими номерами

На камеры видеонаблюдения в центре Зеленоградска попал мужчина, который воровал вазоны с цветами, установленные на площади. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дважды около четырёх утра водитель на автомобиле Hyundai Getz с московскими номерами подъезжал к центральной площади, грузил в багажник вазон и скрывался. Сейчас готовится заявление в полицию.

"Администрация округа напоминает горожанам и гостям города-курорта, что украшение Зеленоградска, в том числе и его озеленение, производится за счёт бюджета округа", — отмечается на сайте.