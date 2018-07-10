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В Зеленоградске ищут вандала-рецидивиста на машине с московскими номерами
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В Зеленоградске ищут вандала-рецидивиста на машине с московскими номерами 

Клопс.Ru 57 минут назад
Фото: Клопс.Ru
На камеры видеонаблюдения в центре Зеленоградска попал мужчина, который воровал вазоны с цветами, установленные на площади. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Дважды около четырёх утра водитель на автомобиле Hyundai Getz с московскими номерами подъезжал к центральной площади, грузил в багажник вазон и скрывался. Сейчас готовится заявление в полицию.
"Администрация округа напоминает горожанам и гостям города-курорта, что украшение Зеленоградска, в том числе и его озеленение, производится за счёт бюджета округа", — отмечается на сайте.
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