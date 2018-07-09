Самокат, скейтборд, гироскутер — транспортное средство?

«На улицах стало много взрослых с самокатами. Они ездят там, где другие ходят, и, честно говоря, мешают, а иногда сталкиваются с пешеходами. Я всегда боюсь, что отдавят ноги. Не уверена, что на самокатах можно ездить по тротуарам, это ведь транспорт, как и велосипед?»

Инна, Санкт-Петербург

Какие правила дорожного движения распространяются на самокаты и где на улицах им место, рассказал автоэксперт Владимир Виноградов

— В Правилах дорожного движения сказано, что человек, управляющий самокатом, является пешеходом. То же самое касается скейтов, гироскутеров. Они не рассматриваются как транспортные средства, их нельзя приравнивать к велосипедам. Стало быть, кататься на них по площадям, тротуарам и в других местах, отведенных для пешеходного движения, вполне можно, а вот выезжать на проезжую часть на самокате или доске не положено.

Людей, катающихся на самокатах, можно увидеть даже в метро. Этого быть не должно: метрополитен — это не дорога общего пользования, а городская железная дорога. С подземными переходами ситуация несколько иная. По моему мнению, их можно отнести к дорогам общего пользования, а значит, и кататься на самокатах там можно.

Впрочем, это не означает, что если человек на самокате столкнется с другим пешеходом, нанесет ему травму или материальный вред, он не будет отвечать за свои действия. В Гражданском кодексе РФ есть статья 1064, в которой прописано, что «вред, причиненный личности или имуществу гражданина… подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». В случае столкновения и получения телесных повреждений пострадавший может вызвать полицейских, они составят акт, в котором установят факт наезда и причинения вреда. Он пригодится при обращении в суд, как и медицинские справки и заключения экспертов, например о порче имущества.