Два ребенка пострадали в аварии в Новой Москве

В районе поселения Сосенское в Новомосковском административном округе Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадал взрослый и два ребенка. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, столкнулись легковые автомобили марок Audi Renault . ДТП произошло около 20:20. Известно, что на мест в настоящее время работают сотрудники дорожной инспекции. Вызванные патрульными врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.

В Уфе машина скорой помощи врезалась в светофор и фонарный столб. Водитель был госпитализирован.