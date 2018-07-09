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Два ребенка пострадали в аварии в Новой Москве
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Два ребенка пострадали в аварии в Новой Москве 

360tv.ru 14 часов назад
В районе поселения Сосенское в Новомосковском административном округе Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадал взрослый и два ребенка. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По имеющейся информации, столкнулись легковые автомобили марок Audi и Renault. ДТП произошло около 20:20. Известно, что на мест в настоящее время работают сотрудники дорожной инспекции. Вызванные патрульными врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.
В Уфе машина скорой помощи врезалась в светофор и фонарный столб. Водитель был госпитализирован.
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