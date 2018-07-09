Водитель иномарки в Новосибирске не уступил дорогу и перевернулся на крышу

Иномарка перевернулась на крышу в ДТП на улице Станционной в Новосибирске.

Renault Duster и Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла возле завода «Сибсельмаш». Дорогу не поделили три автомобиля: Mercedes-Benz Toyota Corolla.

По словам очевидцев, водитель Мерседеса выезжал с прилегающей территории и не пропустил Тойоту, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара Тойота заехала в кроссовер и перевернулась на крышу.

В ДТП пострадала женщина, её увезли в больницу.

Кстати, 9 июля в Новосибирске это была не единственная авария, в которой автомобиль оказался на дороге вверх тормашками. На участке соединяющем Каменское и Гусинобродское шоссе водитель минивэна Toyota Raum не справился с управлением и тоже перевернув автомобиль. Очевидцы рассказали в соцсетях, что из машины вышла девушка и тут же убежала в неизвестном направлении.

Подписчик предполагает, что, возможно, она была в нетрезвом виде, так как в салоне пострадавшей иномарки были обнаружены пустые бутылки из под алкогольных напитков.