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Водитель иномарки в Новосибирске не уступил дорогу и перевернулся на крышу
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Водитель иномарки в Новосибирске не уступил дорогу и перевернулся на крышу 

АиФ-Новосибирск 14 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Иномарка перевернулась на крышу в ДТП на улице Станционной в Новосибирске.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла возле завода «Сибсельмаш». Дорогу не поделили три автомобиля: Mercedes-Benz, Renault Duster и Toyota Corolla.
По словам очевидцев, водитель Мерседеса выезжал с прилегающей территории и не пропустил Тойоту, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара Тойота заехала в кроссовер и перевернулась на крышу.
В ДТП пострадала женщина, её увезли в больницу.
Кстати, 9 июля в Новосибирске это была не единственная авария, в которой автомобиль оказался на дороге вверх тормашками. На участке соединяющем Каменское и Гусинобродское шоссе водитель минивэна Toyota Raum не справился с управлением и тоже перевернув автомобиль. Очевидцы рассказали в соцсетях, что из машины вышла девушка и тут же убежала в неизвестном направлении.
Подписчик предполагает, что, возможно, она была в нетрезвом виде, так как в салоне пострадавшей иномарки были обнаружены пустые бутылки из под алкогольных напитков.
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