По делу о ДТП в переходе рядом со «Славянским бульваром» заявлены иски на 22 млн рублей

Потерпевшие по делу о ДТП рядом со станцией метро «Славянский бульвар», в результате которого под колесами автобуса погибли четыре человека, заявили иски на сумму свыше 22 млн рублей в рамках уголовного дела. Ответчиком выступает владелец транспортного средства — ГУП МО «Мострансавто».

За аварию же перед судом предстанет 58-летний водитель. Адвокат Виктора Тихонова Равиль Саберов рассказал Business FM о том, какие ходатайства намерен заявить 10 июля в ходе предварительного слушания в Дорогомиловском суде Москвы и почему считает своего подзащитного невиновным.

Что будет происходить на предварительном слушании и какова позиция защиты? Равиль Саберов: Мы утверждали и утверждаем, что Тихонов не виноват. Авария случилась исключительно из-за технической неисправности автобуса в виде разноса двигателя. То есть произошло неконтролируемое увеличение оборотов дизельного двигателя. Это обычно случается из-за того, что в двигатель в больших количествах попадает моторное масло. Такую неисправность можно выявить только путем частичной разборки двигателя и проверки наличия моторного масла в пускном тракте двигателя, однако все ходатайства защиты по данному вопросу следствием были отклонены. Генпрокуратура также не обратила внимание на жалобу защиты. Между тем, это очень существенное обстоятельство, которое не позволило защите доказать на следствии невиновность Тихонова. Мы очень надеемся, что суд в этом разберется. Завтра защита заявит ходатайства об исключении из числа доказательств как самого автобуса, так и протокола его осмотра. Перед изъятием с места ДТП автобус не был опечатан, не были закрыты его окна и двери. Он до сих пор не опечатан, а обернут просто пленкой. Следователь же провел осмотр автобуса с существенными нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса. А именно, он привлек к осмотру работников Одинцовского ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие — Business FM), его главного инженера и работников Ликинского автобусного завода (производителя транспортного средства — Business FM). Они, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы в автобусе не были обнаружены какие-либо технические неисправности. Ведь на тот момент было возбуждено дело не только по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — до 7 лет лишения свободы — Business FM) в отношении водителя, но и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — до 10 лет лишения свободы — Business FM). Таким образом, ряд должностных лиц могли быть привлечены к уголовной ответственности. В итоге водитель автобуса оказался крайним. При таких обстоятельствах, привлечение заинтересованных лиц к осмотру автобуса было явно незаконным. Кроме того, главный инженер Одинцовского ПАТП еще до осмотра автобуса был допрошен в качестве свидетеля, как должностное лицо, отвечающее за техническое состояние всех транспортных средств предприятия. После этого следователь привлек его к осмотру автобуса фактически как специалиста. При таких обстоятельствах исключалось его участие в осмотре автобуса, тем более, как специалиста. Если допустить, что причиной аварии могла послужить техническая неисправность двигателя, какие последствия могло это повлечь? Равиль Саберов: Отзыв из эксплуатации всех автобусов Линкинского завода. Хотя, на самом деле, можно было бы провести профилактику, осмотреть автобусы, провести беседы с водителями, которые могли сообщить о неисправностях. Но, к сожалению, водители у нас безмолвные, это государственное унитарное предприятие — ГУП МО «Мострансавто» — и водители побаиваются давать какие-либо объяснения и показания. Мне это понятно. Тихонов вину не признает и утверждает, что он не путал педаль тормоза и педаль газа? Равиль Саберов: Нет, не путал. Наша позиция заключается в том, что из-за неисправности водитель не смог остановить автобус. Он жал на педаль тормоза, но при такой неисправности, автобус оставить, как правило, невозможно, так как развивается слишком большая мощность двигателя. Как видно из видеорегистратора, который работал около 7-8 секунд, когда водитель последний раз нажал на педаль тормоза (это слышно), автобус находился уже в районе ларька «Пресса», в 7-8 метрах от пешеходного перехода. Там было много людей, и водитель, понимая, что не сможет остановить автобус, вынужден был двигаться в сторону дальней стены перехода. Он надеялся, что врежется в стену перехода и автобус остановится. Однако автобус после удара соскользнул вниз по лестнице. Сколько в деле потерпевших и предъявил ли кто-то из них иски? Равиль Саберов: Всего потерпевшими в деле признаны шесть человек. Это родственники четверых погибших пешеходов и два пешехода, получившие тяжкий вред здоровью. Ими заявлено пять исков на суммы: 100 тысяч, 320 тысяч, 620 тысяч рублей, 1 млн рублей и 20 млн 50 тысяч рублей. Ответчик — ГУП МО «Мострансавто», как владелец автобуса, поскольку Одинцовский ПАТП является его филиалом. Шестой истец — юрлицо, ГБУ «Гормост», чей переход был поврежден. Это предприятие заявило иск на 144 тысячи рублей. То есть общая сумма исков составляет более 22 млн рублей. Это иски о возмещении морального или материального вреда? Равиль Саберов: Сюда все входит. Но в рамках уголовного процесса суд обычно удовлетворяет иски о возмещении морального вреда.

Авария рядом со станцией метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. Следствие утверждает, что водитель автобуса Виктор Тихонов, подменяя своего коллегу на смене, перепутал педаль тормоза и газа. В результате ЛиАЗ с пассажирами в салоне въехал в подземный переход. Четыре человека погибли и двое получили тяжкий вред здоровью.

Материалы дела гласят, что в нарушение п.12.2 Правил дорожного движения Тихонов неправильно остановил автобус — под углом, а не вдоль тротуара. Кроме того, он нарушил п.9.9 ПДД и выехал на тротуар, осуществляя движение по нему, а затем в нарушение требований п.10.1 ПДД не принял необходимых мер, чтобы остановить автобус.

С 12 января 2018 года Тихонов находится под домашним арестом, хотя следствие просило заключить его под стражу. Свою вину по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) водитель не признал.