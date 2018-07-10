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Рассмотрение дела водителя автобуса, задавившего четырех человек, начнется 19 июля
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Рассмотрение дела водителя автобуса, задавившего четырех человек, начнется 19 июля 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: Карельские вести
Дорогомиловский суд Москвы назначил на 19 июля рассмотрение по существу уголовного дела водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего зимой прошлого года в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» и задавившего четырех человек. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Таратуля.
«Рассмотрение дела по существу назначено на 19 июля, оно начнется в 12:00», — сказала она.
10 июля в суде прошло предварительное слушание по делу в ходе которого адвокат подсудимого Равиль Саберов ходатайствовал об исключении ряда доказательств. «Суд отклонил их как преждевременные», — сообщил радиостанции защитник.
Трагедия у станции метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря прошлого года. Автобус въехал в подземный переход, в результате погибли четыре человека, еще несколько получили травмы. Следствие считает, что авария произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса.
«По ошибке Виктор Тихонов нажал на педаль газа, при этом он не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения. Автобус разогнался до 23 километров в час. Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар», — говорится в заявлении СКР.
Тихонову вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Сам Тихонов вину отрицает и утверждает, что причиной аварии стала техническая неисправность. Сейчас водтель находится под домашним арестом, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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