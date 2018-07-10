Рассмотрение дела водителя автобуса, задавившего четырех человек, начнется 19 июля

Дорогомиловский суд Москвы назначил на 19 июля рассмотрение по существу уголовного дела водителя автобуса Виктора Тихонова , въехавшего зимой прошлого года в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» и задавившего четырех человек. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Таратуля.

«Рассмотрение дела по существу назначено на 19 июля, оно начнется в 12:00», — сказала она.

10 июля в суде прошло предварительное слушание по делу в ходе которого адвокат подсудимого Равиль Саберов ходатайствовал об исключении ряда доказательств. «Суд отклонил их как преждевременные», — сообщил радиостанции защитник.

Трагедия у станции метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря прошлого года. Автобус въехал в подземный переход, в результате погибли четыре человека, еще несколько получили травмы. Следствие считает, что авария произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса.

«По ошибке Виктор Тихонов нажал на педаль газа, при этом он не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения. Автобус разогнался до 23 километров в час. Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар», — говорится в заявлении СКР

Тихонову вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Сам Тихонов вину отрицает и утверждает, что причиной аварии стала техническая неисправность. Сейчас водтель находится под домашним арестом, ему грозит до семи лет лишения свободы.